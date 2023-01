“Vola tra gli angeli” Cinema e tv in lutto | addio all’attore della famosa saga

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 7 gennaio 2023)inper la scomparsa dell’attore apparso nella serie “Terminator”. È morto a 81 anni, ha confermato un membrofamiglia, giovedì 5 gennaio alle Hawaii. La causa del decesso di Earl Boen non è stata resa nota dalla famiglia, ha riferito il sito TMZ. Nato nel 1941 a New York City, Earl Boen è forse il più ampiamente riconosciuto per la sua parte di “Terminator”. Ha interpretato il dottor Peter Silberman, il cinico psicologo che inizialmente non crede agli avvertimenti di Sarah Connor (Linda Hamilton) e Kyle Reese (Michael Biehn) sull’assassino cyborg che viaggia nel tempo. Leggi anche:in, l’attore è morto a 40 anni. La tragedia dopo la scomparsamoglie Earl Boen, morto l’attore di Terminator Insieme ad Arnold Schwarzenegger, Earl Boen ...