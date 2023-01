Vittorio Feltri commosso per Vialli | “L’uomo era di valore perfino superiore al calciatore”

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il Gianlucaborghese, ricco, altolocato, ma umile, capace di parlare alla gente semplice, di giocare al calcio come pochi ma anche di parlare un linguaggio umano come pochi calciatori hanno mai fatto. Il ricordo chesu Libero riserva a Gianluca, scomparso ieri per un tumore a 58 anni, è sincero e. “C’è gente che lavora, a Cremona, e che suda, facciano gli operai, i liutai o i calciatori. E, infatti, che abbandona la scuola a sedici anni per dedicarsi completamente al pallone (ma non aver conseguito la maturità gli stava sul gozzo e infatti ha poi preso il diploma di geometra nel 1993), nella Cremonese passa dalla serie C1 alla B nel 1981 e dalla B alla A nel 1984. Quando la stagione successiva passa alla Sampdoria, che non aveva mai vinto ...

