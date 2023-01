Violenta rissa a Reggio Calabria | arrestati tre uomini e tre donne

(Di sabato 7 gennaio 2023) Sei persone, tree tre, tutti di nazionalità romena sono statidalla Polizia , che ha anche denunciato una minorenne, per unascoppiata nei pressi di piazza Garibaldi a...

Gli agenti sono subito intervenuti, supportati poco dopo da altro personale delle Volanti, per riportare la calma e identificare i soggetti che stavano partecipando alla, con continui ...Il gruppo aveva preso parte ad una, anche con l'uso di oggetti contundenti, scatenata da offese personali, la sera della vigilia di Natale, a Torre San Patrizio, nella casa di una ... Violenta rissa in piazza: arrestati 3 uomini e 3 donne, una minore denunciata REGGIO CALABRIA – E’ accaduto ieri pomeriggio nei pressi di piazza Garibaldi a Reggio Calabria. La Polizia ha arrestato 6 persone, tre uomini e tre donne, tutti di nazionalità romena mentre una minore ...Nei giorni scorsi, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha arrestato, nella flagranza del reato di rissa, sei cittadini rumeni ed ha denunciato in stato di li ...