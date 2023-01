Vierchowod su Vialli | «Era una persona generosa»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 7 gennaio 2023) Le parole disu, suo compagno sia alla Sampdoria che alla Juve: «Ci prendevamo in giro, sia in blucerchiato che in bianconero» Pietroha ricordato, sulle pagine de La Stampa, Gianluca, suo compagno sia ai tempi della Sampdoria che della Juve. Di seguito le sue parole. RICORDO – Non doveva succedere una cosa così. Era unaa modo. Non ho mai sentito Luca alzare la voce. Era capace di trascinare col suo carisma. Questa sua qualità spiccatissima gli permetteva di non avere mai bisogno di urlare. Dentro e fuori dal campo. Con il suo modo di fare unico riusciva a convincerti a fare le cose. Ed era unaGENEROSO – Era generoso sul campo perché correva e si impegnava tantissimo pur ...