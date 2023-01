ItaSportPress

Marco Tardellicosì: "Ciao Luca resterai sempre nei miei pensieri enel mio cuore come un grande e ... Vierchowod saluta Vialli: "Lo voglio ricordare con un pallone sotto il braccio. Alla Samp…" La morte di Gianluca Vialli ha colpito tutti. Mondo del calcio e non solo. Particolarmente sentite le parole di Pietro Vierchowod, che con lui ha giocato nella Sampdoria, nella Juventus e in Nazionale ..."Un grande in campo ma soprattutto fuori" ricorda Pietro Vierchowod parlando del suo ex compagno di squadra anche alla Juventus.