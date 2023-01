VIDEO Ronaldo al gol dell’Al Nassr | applausi sulla cyclette

(Di sabato 7 gennaio 2023) La reazione di CR7 al gol dell'Alcontro l'Al Taee, prima partita del portoghese da giocatore del club saudita, seppur non in campo

La Gazzetta dello Sport

esulta sulla cyclette Così, a bordo della sua cyclette, CR7 ha esultato sui gol dell'Al Nassr . Lo conferma ilpostato sui social, già diventato virale, in cui lo si vede gioire sul ...Sono oltre 10 milioni le views deldi Sciccherie , brano apprezzato anche da Cristianoche lo ha utilizzato in una storia Instagram. La stessa Madame ha commentato l'attenzione ... Ronaldo al gol dell'Al Nassr: applausi sulla cyclette Ronaldo ha schiaffeggiato un telefono dalle mani di un tifoso dell'Everton di 14 anni mentre si precipitava fuori dal campo dopo la sconfitta per 1 - 0 dei Red Devils a Goodison Park. Il cinque volte ...Cristiano Ronaldo è appena sbarcato in Arabia Saudita e già ha proposto un calciatore al club Ha infatti chiesto di portare un suo ex compagno ...