VIDEO Juventus-Udinese 1-0 highlights | gol | sintesi Serie A | Danilo risolve nel finale | Chiesa scatenato

(Di sabato 7 gennaio 2023) Laha sconfitto l’per 1-0 nell’anticipo valido per la 17ma giornata dellaA di calcio. I bianconeri si sono imposti di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium di Torino, festeggiando grazie a un gol messo a segno daall’86mo minuto su invito di. I ragazzi di Max Allegri confermano l’ottimo momento di salute, salgono provvisoriamente al secondo posto in classifica generale con 37 punti all’attivo e ora sono a quattro lunghezze di distacco dalla capolista Napoli, attesa domani dall’incrocio con la Sampdoria. Laha insistito in avvio di partita, ma la prima vera occasione è stata dell’: colpo di testa di Udogie sul secondo palo, ma Szczesny ha respinto di riflesso al 18?. Un minuto più tardi Rugani ha colpito ...

