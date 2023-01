La Gazzetta dello Sport

Il Milan attende il rientro a disposizione di Zlatan Ibrahimovic, che, nel frattempo, si allena a Miami. Guarda ilpostato dallo svedese ...I blocchi vogliono dire dover riaprire ogni volta un nuovo profilo sue su TikTok, e questo vuol dire "che vengono dispersi non solo i contenuti fotografici econ le relative ... Video Instagram, Ibrahimovic trascina pesi in spiaggia a Miami Stefano Macchi, ex compagno di Anna Pettinelli, diventerà papà nei prossimi mesi. La sua fidanzata infatti, Elisa D'Ospina è incinta del ...In attesa del rientro in Italia previsto per la prossima settimana Zlatan Ibrahimovic continua con i suoi allenamenti personalizzati anche sulle spiagge di Miami. A mostrarlo è lo svedese ...