VIDEO Berrettini-Tsitsipas 6-4 6-7 2 4-6 | United Cup | highlights e sintesi Sconfitta onorevole dell’azzurro contro il forte greco

(Di sabato 7 gennaio 2023) Unaininfluente ai fini della risultato finale quella di MatteoStefanos. Il romano ha affrontato ilellenico (n.4 del mondo) nel tentativo di chiudere subito il penultimo atto tra Italia e Grecia, dellaCup 2023. Il romano ha disputato un ottimo match, ma si è dovuto arrendere alla forza diche specialmente dalla seconda parte del secondo parziale in avanti ha messo in mostra colpi di alto livello. Con il punteggio di 4-6 7-6 (2) 6-4, il nativo di Atene ha inflitto il quarto ko in altrettanti incontri a Matteo, che chiaramente avrebbe preferito un esito diverso. Vero è, comunque, che la prestazione può essere valutata con il segno “+” trattandosi di un indicatore in vista degli Australian Open 2023 dove ...

OA Sport

"Sei proprio sicura che vorresti il mio rovescio", chiede Matteoa Martina Trevisan. Inizia così il simpatico, che procede tra ricordi e risate, in cui i numeri 1 dell'Italia in United Cup mostrano il segreto che ha spinto gli azzurri alla ......Pellegrini e Matteo. "La stituazione è un po' sfuggita... di mano, ma domani faremo un annuncio" scherza la bermagasca ammiccando e mostrando la sinistra ferita a St. Moritz in un- ... VIDEO Berrettini-Tsitsipas 6-4 6-7 (2) 4-6, United Cup: highlights e sintesi. Vittoria netta contro il n.3 del mondo Più preoccupazione per la guerra Russia Ucraina che per il COVID. Putin e il re travicello. Gli Italiani alle ATP Finals. Lorenzo Musetti I dubbi su Ruud e Pegula. Jabeur meno forte di Gauff ...Matteo Berrettini ha sconfitto Hubert Hurkacz alla United Cup 2023, nuova competizione per Nazionali di tennis che coinvolge entrambi i sessi. L’azzurro è stato impeccabile sul cemento di Brisbane e h ...