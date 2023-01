La Gazzetta dello Sport

Dopo la vittoria per 1 - 0 contro l'Udinese, il tecnico della Juve, Massimiliano, racconta perché nel finale di gara si è arrabbiato con il ...La Juventus non si ferma più, ottava vittoria di fila e zero gol subito dallo scorso 8 ottobre, ovvero dalla sfida contro il Milan. L'1 - 0 ... Video, Allegri e la sfuriata contro Soulé: "Ecco perché mi sono arrabbiato" Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, è intervenuto in zona mista dopo la partita dell’Allianz Stadium contro l’Udinese (inviato all’Allianz Stadium) – Massimiliano Allegri ha parlato in zona m ...La Juventus infila l'ottava vittoria di fila in campionato, tutte senza subire gol. Allegri vola a -4 dal Napoli (che deve ancora giocare) a una settimana dallo scontro diretto del Maradona. Dopo le o ...