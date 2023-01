Vicenza-Padova domenica 08 gennaio 2023 ore 14 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 7 gennaio 2023) Sfida carica di fascino e storia valevole per il ventunesimo turno di Serie C girone A: ildi Modesto, secondo in classifica, affronta unai margini della zona playoff. I berici hanno spazzato via la Pro Sesto con un secco 1-4 nella gara prima della sosta natalizia: una bella prova di forza che vale il nono successo nelle ultime 11 sfide per InfoBetting: Scommesse Sportive e

Padova Sport

...DI RENO BO F 024103 SAN NICOLA LA STRADA CE F 460364 SIENA SI I 218682 FABRO TR A 437761PD ...AOSTA AO AA 429693 ONLINE C 151615 SCIACCA AG F 232947 ROMA RM F 312834 ROMA RM C 462741VI ......BO F 024103 SAN NICOLA LA STRADA CE F 460364 SIENA SI I 218682 FABRO TR A 437761PD ...AO AA 429693 ONLINE C 151615 SCIACCA AG F 232947 ROMA RM F 312834 ROMA RM C 462741... Vicenza-Padova, Ronaldo (di nuovo) grande assente La situazione Il Vicenza prova a recuperare il grande ex Ronaldo per la sfida col Padova. "Ronaldo vuol esserci per forza" titola stamattina Il Giornale di Vicenza. "Lo staff medico e il ...Il pronostico di Vicenza-Padova, gara valida per il 21esimo turno del Girone A di Serie C: per i bookmakers padroni di casa favoriti a 1.90 ...