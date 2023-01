Vialli | Stankovic | abbiamo perso un grande uomo

TUTTO mercato WEB

Così il tecnico della Sampdoria Dejan, ai microfoni ufficiali del club, ha voluto ricordare Gianluca, scomparso nella giornata di ieri. . 7 gennaio 2023... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Sampdoria,: 'nel ... Sampdoria, Stankovic ricorda Vialli: "Grande uomo. I suoi messaggi di benvenuto li tengo stretti" "Il primo pensiero va naturalmente a Luca Vialli. I suoi messaggi di benvenuto alla Sampdoria me li tengo stretti: me li ha mandati con affetto, amore e rispetto e mi ha colpito dritto nel cuore. Mand ...Roma - "È una grande perdita, per me, per la sua famiglia prima di tutto e per tutto il calcio italiano. Perdo un fratello, speravo in un miracolo". Roberto Mancini esprime il suo dolore il giorno dop ...