Vialli | Roberto Mancini | «Ho sperato nel miracolo | perdo un fratello Luca era gioia | va ricordato così»

(Di sabato 7 gennaio 2023), il dolore per la morte di Gian. «È una grande perdita, per me, per la sua famiglia prima di tutto e per tutto il calcio italiano.un, speravo...

Corriere dello Sport

Un'amicizia durata una vita, un legame inossidabile dentro e fuori dal campo: questo è stato il rapporto che univa l'attuale c.t.Mancini e Luca, ex capodelegazione azzurro da prima degli Europei, dimessosi dall'incarico a metà dicembre, quando si apprestava a combattere l'ultimo round contro un male che stavolta ...... Dal 2019,era capo delegazione della nazionale italiana guidata dall'amicoMancini che ha detto dopo una sua visita in clinica: 'Era molto debole ma al riposo alternava attimi di ... Come sta Mancini dopo la morte di Vialli: il dolore e il silenzio del ct Roma - "È una grande perdita, per me, per la sua famiglia prima di tutto e per tutto il calcio italiano. Perdo un fratello, speravo in un miracolo". Roberto Mancini esprime il suo dolore il giorno dop ...ROMA, 07 GEN - "E' una grande perdita, per me, per la sua famiglia prima di tutto e per tutto il calcio italiano. Perdo un fratello, speravo in un miracolo". Roberto Mancini esprime il suo dolore il g ...