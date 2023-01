Vialli | Pessotto fa commuovere lo Stadium | ' Ciao Luca non smetteremo mai di volerti bene'

Tuttosport

Qualche minuto prima lo stessoaveva ricordatoai microfoni di Dazn: "Stasera non è una partita come le altre, ci ha lasciato un personaggio unico, è stato fonte di ispirazione per ...Questo il messaggio letto da Gianluca, visibilmente emozionato, sul campo dell'Allianz Stadium di Torino prima del fischio d'inizio di Juventus - Udinese per ricordare Gianluca, suo ... Pessotto per Vialli: lo Stadium si ferma nel buio, brividi a Torino per il discorso Non è una giornata come le altre allo Stadium. Juventus-Udinese è ritmata dal ricordo di Gianluca Vialli. Il popolo bianconero non dimentica il capitano della Champions 1996, scomparso venerdì a Londr ...Momenti di commozione prima della partita per ricordare l'amico scomparso. Pessotto in mezzo al campo: "Ciao Luca, non ti dimenticheremo mai" ...