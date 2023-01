Vialli | Pessina | “Difficile parlare in questi momenti Ci ha aiutato molto agli Europei”

fcinter1908

"Per prima cosa voglio dedicare un pensiero a Gianluca, ha rappresentato tanto come ... Caldirola, Pablo Marì e Izzo nel reparto arretrato, Birindelli,, Machin e Carlos Augusto in ...Nell'estate del 2021è in prima linea al fianco di Mancini per l'avventura europea. Agli ottavi, l'Italia batte l'Austria ai supplementari e dopo il gol diesplode a Wembley la gioia ... Pessina: “Vialli dava coraggio nelle piccole cose. Ci faceva capire…” Il capitano del Monza Matteo Pessina ha ricordato Gianluca Vialli, capo-delegazione dell'Italia agli Europei, ai microfoni di Dazn: “Apprezzà il fatto che fossi rimasto a disposizione della Nazionale ..."Grazie Luca per tutto quello che ci hai insegnato attraverso il tuo coraggio, le tue parole, i tuoi comportamenti, i tuoi sguardi". Così Matteo Pessina, capitano del Monza, per ricordare Gianluca Via ...