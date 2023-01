Vialli | l’ultimo messaggio nella chat “Notti magiche” | “Quando è rimasto in silenzio | abbiamo capito…”

Leggi su tpi

(Di sabato 7 gennaio 2023) La morte di Gianlucaha scosso il mondo del calcio e non solo. Nelle scorse ore in tantissimi hanno voluto rendere omaggio all’ex campione: dalla moglie di Sinisa Mihajlovic, deceduto pochi giorni fa, a Fedez; dagli avversari in campo agli ex compagni. E proprio uno di loro, Riccardo Ferri, con cuigiocò in Nazionale è arrivato un retroscena sumolti amici hanno capito che Gianluca stava per perdere la sua battaglia contro la malattia. In una lunga intervista a Il Corriere della Sera Ferri ha svelato che i rapporti, nel tempo, consi erano un po’ persi: “La vita ci ha separato, come spesso succede”, ma i due erano rimasti uniti da unaintitolata “” che lo stesso Ferri aveva creatoera venuto a ...