Vialli | la moglie Cathryn e le due figlie Sofia e Olivia che avrebbe voluto accompagnare all' altare sempre al suo fianco

ilmessaggero.it

Anche ladi Sinisa Mihajlovic, Arianna, ha dedicato un pensiero a Gianluca: 'Sai quante partite lassù...', ha scritto accanto a una foto die Mihajlovic avversari in campo, il ...La decisione è stata presa dalla famiglia e dallo stesso, che si è sempre tenuto lontano dai riflettori (fatta eccezione i suoi impegni sportivi). Per laCatheryn le figlie, i genitori ... Vialli, la moglie Cathryn e le due figlie Sofia e Olivia (che avrebbe voluto accompagnare all'altare) sempre a A pochi giorni dalla scomparsa di Mihajlovic e Pelé, il calcio piange un altro campione. E’ morto all’età di 58 anni Gianluca Vialli. Uno dei più forti attaccanti degli anni 80' e 90', con Cremonese, ...In Nazionale. Vialli era un campione che univa, come solo i grandi sanno fare. E come i grandi ha affrontato la malattia senza nascondersi. Dal 2017 fino a quando il tumore al pancreas lo ha portato ...