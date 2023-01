Vialli | il ricordo di Mancini | “Sono stato a Londra per salutarlo | speravo in un miracolo Era come un fratello”

(Di sabato 7 gennaio 2023) “È una grande perdita, per me, per la sua famiglia prima di tutto e per tutto il calcio italiano. Perdo unin un“. Queste le parole con cui il ct azzurro Robertoesprime il suo dolore il giorno dopo la morte di Gianluca, suo gemello del gol ed ex Team manager della Nazionale, in una intervista realizzata e diffusa dalla Figc. “che accadesse un, sinceramente, Abbiamo parlato e scherzato. Lui era sempre di buon umore,al solito e questo un po’ ti risolleva. Mi ha fatto piacere vedere che era di buon umore in quel momento. Abbiamo vissuto quasi tutta la nostra vita assieme, il nostro legame ...

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Serie A L'emozionantedello Stadium perIldell'Allianz Stadium per il suo ex attaccante, scomparso a 58 anni. Tanti striscioni, le maglie ...Non è una giornata come le altre allo Stadium. Juventus - Udinese è ritmato daldi Gianluca. Il popolo bianconero non dimentica il capitano della Champions 1996, scomparso venerdì a Londra a soli 58 anni. E non lo dimenticano gli ex compagni e il club, uniti nelle ... Vialli, il ricordo di Mancini: "Era il migliore di tutti" (ANSA) - CREMONA, 07 GEN - Lunedì, nel giorno in cui a Londra verranno celebrati i funerali di Gianluca Vialli con una cerimonia privata voluta dalla famiglia, nella sua Cremona ...Roberto Mancini ricorda l'amico Gianluca Vialli, scomparso il 6 gennaio all'età di 58 anni. «Una grande perdita per me, per la sua famiglia prima di tutto e per ...