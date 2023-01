Vialli | il ricordo di Mancini | “Perdo un fratello”

(Di sabato 7 gennaio 2023) "E` una grande perdita per me, per la sua famiglia e per tutto il calcio italiano. E' un momento difficile". Sono queste le prime parole del ct della Nazionale Robertoin un'intervista rilasciata alla Figc il giorno dopo la morte di Gianluca, suo amico fraterno e compagno di una vita morto a 58 anni per un tumore al pancreas. Compagni nella Sampdoria di Mantovani, condotta allo storico scudetto del 1991 e a una finale di Coppa dei Campioni persa a Wembley contro il Barcellona, poi con l'Italia nel campionato europeo del 2021 dopo la vittoria ai rigori con l'Inghilterra. Roberto commissario tecnico, Luca capo delegazione. "Abbiamo vissuto quasi tutta la nostra vita insieme: c`era un legame stretto, come quello tra due fratelli - prosegue ildel commissario tecnico azzurro -. Poi a un certo punto calcisticamente ci ...

Sky Sport

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Serie A L'emozionantedello Stadium perIldell'Allianz Stadium per il suo ex attaccante, scomparso a 58 anni. Tanti striscioni, le maglie ......le domande dei giornalisti e ha iniziato la conferenza stampa raccontando un aneddoto suche ha commosso tutti i presenti: "Non vi faccio buttar via una domanda e comincio coldi ... Vialli, il ricordo prima di Juventus-Udinese all'Allianz Stadium. FOTO Il calcio, come abbiamo detto oggi all’interno del nostro articolo dedicato, piange l’ennesimo campione. Gianluca Vialli è morto all’età di 58 anni, a causa delle condizioni peggiorate della sua ...La mamma del ct azzurro: "Gianluca è stato per me come un figlio, ovviamente senza nulla togliere alla sua mamma che in questo momento sta soffrendo tanto" ...