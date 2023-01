Vialli | il ricordo del primo allenatore | ' ' Aveva un talento innato' '

Corriere dello Sport

Nel 2004, Gianlucaaveva inviato a Luca Coscioni un messaggio di vicinanza per le sue azioni a favore della libertà di ricerca scientifica., insieme al collega amico calciatore Massimo Mauro, aveva creato una fondazione per la raccolta fondi da destinare alla ricerca contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica. Il messaggio fu ...Ildel Mancio Il ct dell' Italia ha salutato per l'ultima volta il suo grande amico ...era un grande amante della vita, del calcio, della sua Genova, della sua Sampdoria , squadra nella ... Vialli, il ricordo di Mancini: "Era il migliore di tutti" Un dolore immenso, una ferita lacerante: la perdita di Gianluca Vialli ha straziato l'intero mondo del calcio. A rivolgere delle parole in omaggio all'ex calciatore è stato ...Genova – “Quel gruppo non pensava al successo, alla fama. Eravamo tutti fratelli”. Così Gianluca Vialli descriveva la stagione magica dello scudetto 1991 sotto la guida di mister Boskov e del presiden ...