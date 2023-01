Vialli | il ricordo dei tifosi della Juve | 'Capitano vero | eroe bianconero' FOTO

Corriere dello Sport

Commenta per primo Non solo dal mondo del calcio, ma anche da quello dello spettacolo giungono parole indi Gianluca. Lo ha fatto anche Alba Parietti , con alcune dichiarazioni nostalgiche e ricche di emozione, riferite alla stretta amicizia con Gianluca : 'Era estremamente sensibile, ...Miche non mi era molto simpatico, per via di quel suo atteggiamento un po' guascone e con ... Allora cominciai a capire chi era. Sempre disponibile alle interviste, e mai polemico. Dava ... Vialli, il ricordo di Mancini: "Era il migliore di tutti" NAPOLI – Un minuto di raccoglimento per Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic. Luciano Spalletti ha cominciato così la conferenza stampa di vigilia del match contro la Sampdoria: ...Lutto cittadino a Cremona lunedì 9 gennaio, giorno in cui verranno celebrati a Londra i funerali di Gianluca Vialli, con una cerimonia privata voluta dalla famiglia. Lo ha decretato ...