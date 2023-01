Vialli | il ricordo commosso di Fedez | “Mi ha dato una mano incredibile”

(Di sabato 7 gennaio 2023) “Io e Gianlucaabbiamo subito lo stesso intervento, per due patologie diverse. A me non era mai capitato nella mia vita di piangere al telefono con una persona che non conoscevo, ma che conosceva il mio stesso dolore.” È visibilmentementre affida il suodi Gianlucaai suoi canali social. L'articolo proviene da Inews24.it.

Tuttosport

, ildei tifosi a Londra. Oltre in Italia, come è noto,era molto apprezzato anche in Inghilterra. Davanti la clinica in cui era ricoverato, tifosi in continuo pellegrinaggio ...Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha voluto ricordare Gianlucadopo la sua scomparsa a La Repubblica Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha voluto ricordare Gianlucadopo la sua scomparsa a La Repubblica. Le sue dichiarazioni:ALL'EUROPEO ... Vialli, il ricordo di Conte: "Capitano coraggioso. Nell'ultima cena insieme..." Sono quattro anni che non ha una fidanzata:. Vedi che sono quattro anni che non bacio nessuno. Alla donna ha rivelato di essere ancora innamorato della sua ex fidanzata. Il fatto che Daniele ha spiega ...L'ex portiere della Juventus e allenatore della Lazio Dino Zoff ha ricordato così Gianluca Vialli ai microfoni de La Stampa: "Oltre al calciatore, che è stato ...