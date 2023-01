Vialli | il messaggio del figlio di Tacconi | “Grazie Gianluca | non ti dimenticheremo”

(Di sabato 7 gennaio 2023) “Anche se soffrivi hai mandato un videoa papà per dargli forza, non ti”. Andrea, anche a nome del padre Stefano, posta sui social un pensiero dedicato a. Ildell’ex portiere di Juventus e Nazionale posta anche il filmato che in occasione del compleanno di Stefanoil 28 luglio scorso,aveva realizzato per l’amico. “Tanti auguri di buon compleanno, Stefano, e di pronta guarigione. Ti vogliamo tutti molto bene. Sei una roccia, dai. Forza e coraggio, un grande abbraccio”.è seguito da mesi dai medici alessandrini per emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. SportFace.

L'Ultimo Uomo

, l'ultimonella chat 'Notti magiche': 'Quando è rimasto in silenzio, abbiamo capito...' Mancini come sta Il dolore (e il silenzio) dell'amico. Zazzaroni: 'Ha perso un pezzo di vita' ...... "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Tacconi, il figlio condivide l'emozionantediper ... Gianluca Vialli, perché il modo in cui ha parlato della sua malattia è stato importante Il giorno dopo la morte di Gianluca Vialli, mentre Roberto Mancini non ha ancora rotto il silenzio - e non potrebbe essere altrimenti, dato che in poche settimane ha ...Si sono salutati l’ultima volta il 29 dicembre, nella clinica Royal Marsden di Londra, dove Gianluca Vialli ha affrontato gli ultimi giorni di malattia prima di spegnersi all’alba di venerdì. Un abbra ...