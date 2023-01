Vialli | il dolore dell' amico Mancini | ' Perdo un fratello' - Cronaca - quotidiano net

Fanpage.it

Morto Gianluca, l'addio della famiglia e la commozione Foto : La lunga carriera di Gianlucain fotoCosì il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini esprime il suoall'indomani della morte di Gianluca. Il ct azzurro rompe un silenzio carico diper la scomparsa di ... Fedez commosso per la morte di Vialli: Conoscevamo lo stesso dolore, mi ha aiutato tanto Roberto Mancini, il dolore per la morte di Gianluca Vialli. «Non sono stato benissimo perché è una grande perdita per me, per la sua famiglia prima di tutto, e per tutto il ...(ANSA) - ROMA, 07 GEN - 'E' una grande perdita, per me, per la sua famiglia prima di tutto e per tutto il calcio italiano. Perdo un fratello, ...