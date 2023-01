Vialli | il dolore della mamma di Mancini | ' Per me era come un figlio' Del Piero si commuove in tv su Sky

Fanpage.it

Zazzaroni: 'Ha perso un pezzo di vita', ildella mamma di Mancini 'Gianluca è stato per me come un figlio, ovviamente senza nulla togliere alla sua mamma che in questo momento tanto sta ...Enrico Nicolini e tanti altri, semplici sportivi, si ritrovano dinanzi alla facciata di palazzo della Regione Liguria per condividere il momento diper la scomparsa di GianlucaLe parole, riferite all'ANSA, di Marianna Puolo, la madre del commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ricordando Vialli.Il giorno dopo la morte di Gianluca Vialli, mentre Roberto Mancini non ha ancora rotto il silenzio - e non potrebbe essere altrimenti, dato che in poche settimane ha ...