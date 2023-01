Tiscali

"Gianluca è stato per me come un" . Marianna Puolo , la mamma del ct azzurro Roberto Mancini, commenta la scomparsa di Gianluca, ex compagno alla Sampdoria e in Nazionale delRoberto. "Naturalmente non voglio togliere nulla alla sua mamma che in questo momento sta soffrendo - specifica la signora Marianna - , ma ...Andrea Tacconi, anche a nome del padre Stefano, posta sui social un pensiero dedicato a Gianluca. Ildell'ex portiere di Juventus e Nazionale posta anche il filmato che in occasione del ... Vialli: figlio Tacconi, 'soffrivi ma ci hai fatto coraggio' JESI - "Gianluca è stato per me come un figlio, ovviamente senza nulla togliere alla sua mamma che in questo momento tanto sta soffrendo": a dirlo all'Ansa è Marianna Puolo, la madre del commissario t ...Gianluca Vialli per Roberto Mancini è stato un fratello. Ma il rapporto tra i due ha pervaso anche la famiglia del ct della Nazionale. «Gianluca è stato per me come un ...