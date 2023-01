Vialli e la scoperta del tumore al pancreas | il dottore | «Il primo sintomo? L' ittero»

TG Poste

Era il migliore di tutti, io e lui uniti dal destino', il primo sintomo e quando ha scoperto il tumore L'ittero è stato il primo sintomo del tumore. Così 'Gianluca era arrivato alla diagnosi ' ...La loro storia non è molto nota, eppure merita di essere, soprattutto dopo averlo ... Articoli più letti Gianluca, che ha avuto al suo fianco fino alla fine la moglie Cathryn di Roberta ... Vialli: la scoperta della malattia e il segreto della felicità I funerali di Gianluca Vialli si svolgeranno lunedì 9 gennaio in forma privata a Londra, la città dove è morto a soli 58 anni e dove risiedeva con la famiglia dividendo il suo tempo con la città nata ...La presentatrice ricorda il calciatore scomparso e sul presunto flirt che le attribuirono dice: «Non ne abbiamo mai parlato finché era in vita e non è il caso di farlo adesso».