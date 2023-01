Vialli | dominatore d’Europa | se ne va un campione irripetibile

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 7 gennaio 2023) Roma, 7 gen – Gianlucaera il, oltre che uno straordinario centravanti. L’addio di ieri, struggente, triste sebbene atteso viste le condizioni del, ha fatto passare come un flash un’esistenza fatta di trionfi, ma anche di cadute e di modi di affrontarle con grande stile e coraggio. Per capire quanto non sia morto soltanto un “semplice” vip, è sufficiente dare un’occhiata allo spazio clamoroso che la stampa mainstream ha dato alla sua morte: elenchi minuziosi di reazioni pubbliche, titoloni sulla stampa estera. È morto un gigante assoluto dello sport italiano, forse leggermente sottovalutato nella fase di suo maggiore splendore quando in attività, ma col senno di poi di valore riconosciuto e immenso. Un pensiero che si avverte nell’aria è il classico “non ritroveremo più uno così”. ...