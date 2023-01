Vialli | dolore Mancini ' perdo un fratello | sognavo il miracolo'

(Di sabato 7 gennaio 2023) "E' una grande perdita, per me, per la sua famiglia prima di tutto e per tutto il calcio italiano.un, speravo in un". Robertoesprime il suoil giorno dopo la ...

Fanpage.it

Morto Gianluca, l'addio della famiglia e la commozione Foto : La lunga carriera di Gianlucain fotoCinque amici, ex studenti dell'Istituto per Geometri Pietro Vacchelli di Cremona, ricordano Gianluca, loro compagno dal 1978 al 1982. Mescolano ilper la perdita con le risate per i ... Fedez commosso per la morte di Vialli: Conoscevamo lo stesso dolore, mi ha aiutato tanto Roberto Mancini, il dolore per la morte di Gianluca Vialli. «Non sono stato benissimo perché è una grande perdita per me, per la sua famiglia prima di tutto, e per tutto il ...(ANSA) - ROMA, 07 GEN - 'E' una grande perdita, per me, per la sua famiglia prima di tutto e per tutto il calcio italiano. Perdo un fratello, ...