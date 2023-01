Vialli | Del Piero | ' Luca il mio esempio più importante'

(Di sabato 7 gennaio 2023) "In questi momenti non sono molto a mio agio a parlare, specie diche insieme a Roberto Baggio è stato indubbiamente l'piùche ho avuto da diciottenne al mio arrivo alla ...

Un minuto di silenzio ricordando Gianluca. Questo il bellissimo gesto di Luciano Spalletti, allenatoreNapoli, prima dell'inizio della conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro la Sampdoria. Prim'ancora di ...Roberto Mancini, Ct dell'Italia, ha parlatosuo amico Gianlucaricordandolo a La Gazzetta dello Sport Roberto Mancini, Ct dell'Italia, ha parlatosuo amico Gianlucaricordandolo a La Gazzetta dello Sport. Le sue ... Gianluca Vialli morto per la recidiva del tumore: la sua lunga battaglia contro il cancro al pancreas (AGI) «Tutti voi che siete andati in Nazionale lo conoscete meglio di me — ha detto il tecnico portoghese Mourinho a squadra e staff, ricordando Gianluca Vialli, scomparso il 6 gennaio —. Sicuramente ..."In questi momenti non sono molto a mio agio a parlare, specie di Luca che insieme a Roberto Baggio è stato indubbiamente l'esempio più importante che ho avuto da diciottenne al mio arrivo alla Juvent ...