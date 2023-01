Vialli | attacco feroce a Fedez | “Volevi fare un selfie con il morto” La sua replica

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 7 gennaio 2023). Nelle ultime ore il rapper è finito al centro della polemica per un video pubblicato sul suo account Instagram.ha più volte spiegato come, pur non essendo riuscito a conoscere di persona l’ex calciatore, gli era molto grato per il sostegno che gli aveva dato mentre affrontava la sua malattia.sono rimasti in contatto telefonico da quando il cantante, la scorsa primavera, ha scoperto di avere un tumore neuroendocrino al pancreas. Quello del rapper è un tipo di tumore diverso da quello di, più raro, ma meglio gestibile. “Faccio questo video perché pur non avendolo mai conosciuto di persona è stata una persona straordinaria, che mi ha dato un aiuto incredibile. Abbiamo subito lo stesso tipo di intervento per due patologie diverse, ma a me ...