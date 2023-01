Vialli | allo Stadium luci spente e applausi Parla Pessotto | ' Ciao capitano'

Repubblica TV

Momenti di commozione prima della partita per ricordare l'amico scomparso. Pessotto in mezzo al campo: 'Ciao Luca, non ti dimenticheremo ...Non è una giornata come le altreStadium. Juventus - Udinese è ritmato dal ricordo di Gianluca. Il popolo bianconero non dimentica il capitano della Champions 1996, scomparso venerdì a Londra a soli 58 anni. E non lo ... Vialli, l'omaggio dei tifosi del Chelsea allo Stamford Bridge di Londra: 'Lui era differente' Il ricordo della Juventus e di Pessotto allo scomparso Gianluca Vialli A pochi minuti dall'inizio di Juventus-Udinese, all'Allianz Stadium è stato omaggiato Gianluca Vialli, scomparso nelle scorse ore ...Tifosi Juventus Vialli. I tifosi hanno voluto dedicargli un pensiero speciale, come già era successo nella trasferta di Cremona, quando era apparso sugli spalti dello Zini uno striscione con scritto “ ...