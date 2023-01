La Gazzetta dello Sport

A Grumello Cremonese, poco più di 1.600 anime a qualche chilometro da, Gianluca 'Topolino' Vialli ha trovato il suo posto al sole: è lì, nella quiete dalla campagna, in un castello del XV ...La sua Juve è in quella foto, ma la sua firma è la rovesciata di: "Il gol lo dedico a mia mamma, che è a letto con l'influenza". Una carezza che ora mette i brividi dopo ilprima di ... Viaggio a Cremona, dove Vialli partì da “Topolino” e diventò campione A pochi giorni dalla scomparsa di Mihajlovic e Pelé, il calcio piange un altro campione. E’ morto all’età di 58 anni Gianluca Vialli. Uno dei più forti attaccanti degli anni 80' e 90', con Cremonese, ...L’ex compagno ha tenuto i contatti con la famiglia in Inghilterra. Il funerale si terrà a Londra lunedì in forma strettamente privata ...