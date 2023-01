Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 7 gennaio 2023)DEL 7 GENNAIO 2022 ORE 19:20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. PERCORRENDO l’AUTOSTRADA A1 NAPOLILUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ANAGNI E VALMONTONE DIREIZONESULLA DIRAMAZIONESUD UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA TORRENOVA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMETI ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA APPIA SI STA IN CODA AL ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI MARCIA IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI FINO ALL’8 GENNAIO, ...