Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2023 ore 11 | 30

(Di sabato 7 gennaio 2023)DEL 7 GENNAIO 2022 ORE 11:20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON L’A1NAPOLI, INCIDENTE APENA RIMOSSO A VALMONTONE, MA AL MOMENTO CI SONO RALLENTAMENTI VERSO NAPOLI PER LAVORI DI RIMOZIONE DELLA PERDITA DI CARICO DI UNO DEI VEICOLI COINVOLTI. ANDIAMO AINCIDENTE SULLA SALARIA ALTEZZA VIA DEI PRATI FISCALI, CODE DALL’AEROPORTO DELL’URBE IN INGRESSO ALLA CITTÀ TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI UNO SGUARDO SULLA PONTINA DOVE TROVIAMO CODE TRA SPINACETO E CASTELNO IN DIREZIONE DI LATINA SI INTENSIFICA IL TRAFFICO UN PO OVUNQUE NEI CENTRI URBANI DELLA, IN PARTICOLARE A VITERBO SULLA CASSIA DAL CENTRO ALLA STATALE ...