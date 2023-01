Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2023 ore 10 | 30

(Di sabato 7 gennaio 2023)DEL 7 GENNAIO 2022 ORE 10:20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DICOME SUL RESTO DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. FARE ANCORA ATTENZIONE PERÒ ALLA NEBBIA IN PARTICOLARE IN A1NAPOLI TRA ANAGNI E CEPRANO CON VISIBILITÀ A 100 METRI E IN A24TERAMO TRA CARSOLI ORICOLA E VALLE DEL SALTO, QUI LA VISIBILITÀ È A 90 METRI ARIMOSSO SUL TRATTO URBANO DELL’A24TERAMO IL VEICOLO IN PANNE NELLA GALLERIA PITTALUGA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. RIMOSSO ANCHE SULLA VIA SALARIA L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE ...

RomaDailyNews

, la Befana si cala su Piazza Navona con l'aiuto dei vigili del fuoco ASSALTO IN CENTRO Da ... Disagi allainfine pure lungo la via Cristoforo Colombo, direzione centro, via Cassia e via ...Ecco come cambia laper l'8 e il 9 gennaio Per gli interventi straordinari relativi al ...MERCI SU STALLO DI SOSTA ZTL ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 1 per spostamento dello scarico merci di Via... Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2023 ore 09:30 ...