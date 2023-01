Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2023 ore 07 | 30

(Di sabato 7 gennaio 2023)DEL 7 GENNAIO 2022 ORE 07:20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DICOME SUL RESTO DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO PERÒ PERICOLO PER NEBBIA IN PARTICOLARE IN A1NAPOLI TRA COLLEFERRO E CEPRANO CON VISIBILITÀ A 100 METRI E IN A24TERAMO TRA CARSOLI ORICOLA E VALLE DEL SALTO, QUI LA VISIBILITÀ È A 90 METRI IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI FINO ALL’8 GENNAIO, PERTANTO, I TRENI SARANNO ATTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ANCHE NEI GIORNI FERIALI. DA ALESSIO CONTI E ...

