VG Charlie Hebdo 8 anni fa l' attentato

Agenzia ANSA

E' del 7 gennaio 2015 l'attacco terroristico alla sede del giornale satiricoa Parigi, rivendicato dalla branca yemenita di Al - Qaeda.12 persone sono state assassinate e 11 sono rimaste ferite. Nei giorni successivi sono morte altre 8 persone: i responsabili - i ...Otto anni dopo gli attentatinon ha certo smesso di mordere. Lo dimostra il numero speciale in edicola per questo 7 gennaio 2023: in copertina un gruppetto di mullah in turbante attraversa le parti intime di una ... Hackerato il sito di Charlie Hebdo, vigilanza per un vignettista italiano E' del 7 gennaio 2015 l'attacco terroristico alla sede del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi, rivendicato dalla branca yemenita di ...È solo l’ultima delle battaglie per la libertà - di stampa e non solo - portate avanti dal settimanale satirico francese. Come già prima del 5 gennaio 2015. Allora furono alcune vignette di Maometto a ...