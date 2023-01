Verissimo | anticipazioni sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023 | chi sono gli ospiti | l’intervista a Giovanna Civitillo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 7 gennaio 2023) Dopo le tre puntate speciali, che hanno tenuto compagnia ai telespettatori anche durante le feste natalizie, il conto alla rovescia si può attivare perché mancano davvero pochissimi giorni alla messa in onda di. Che darà così il benvenuto al nuovo anno, con nuove storie da raccontare e nuovida accogliere in studio, nel salotto televisivo più amato di sempre. Silvia Toffanin, padrona indiscussa del programma, è pronta e7 esu Canale 5 andranno in onda le prime due puntate del. Ma chi arriverà come ospite? E chi deciderà di raccontarsi a cuore aperto, senza freni, dalla carriera alla vita sentimentale? A che ora inizia? Nuovo anno sì, ma abitudini che restano. ...