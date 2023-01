Vent' anni senza fumo nei locali pubblici | cosa è cambiato da allora secondo i medici

(Di sabato 7 gennaio 2023) Sono passati 20dall'entrata in vigore della legge Sirchia che, a tutela dei non fumatori, vietava ilneichiusi.ne possiamo trarre, dopo due decenni?Il bilancio degli esperti della società...

La Gazzetta del Mezzogiorno

L'atleta italiano Andrew Howe, considerato uno dei maggiori talenti dell'atletica leggera italiana degli ultimi, ha annunciato il suo ...Di questi tempi, poi, evidenzia giustamente Carlotto, è ancora più importante avere in mente quale sia l'immaginario del lettore che, diversamente dafa, è letteralmente colonizzato da ... I vent’anni dei Krikka Reggae, made in Basilicata Semmai ce ne fosse bisogno, la geo-politica del pallone non lascia dubbi: l'Europa non se la passa bene. Dal 2002, cioè dai Mondiali in Giappone e Corea .... Questa volta, invece, il titolo se n'è tor ...Cade oggi l’ottantesimo anniversario della morte di Nikola Tesla (1856-1943). E’ una figura particolare nella storia della scienza ...