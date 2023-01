Gazzetta del Sud

Il day after la morte di Benedetto XVI resta carico di tensioni all'interno del mondo. Se la presenza di Benedetto XVI smorzava le contrapposizioni, ora le due anime della Curia , quella dei conservatori e quella più liberale e bergogliana, destra e sinistra, anche se Papa ...Segno che loc'è ed è infuocato. Le parole di Francesco Senza contare che anche all'angelus dell'Epifania qualcuno, nelle parole di Bergoglio, ha letto qualche stoccata indirizzata a padre ... Vaticano, scontro tra progressisti e conservatori. Pressing su Papa Francesco per le dimissioni Il day after la morte di Benedetto XVI resta carico di tensioni all’interno del mondo vaticano. Se la presenza di Benedetto XVI smorzava le contrapposizioni, ora le due anime della Curia, quella dei c ...Il dado è tratto: lunedì 9 gennaio si riunisce il Comitato tecnico-scientifico istituito dalla Delegazione Pontificia per la Basilica di Sant’Antonio, per valutare lo stato di conservazione e le azion ...