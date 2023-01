Vanessa Incontrada | chi è il marito Rossano Laurini | “Siamo in crisi | ma saremo sempre legati”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 gennaio 2023)è sicuramente uno dei volti più famosi e amati della televisione italiana, con tantissimi anni di carriera alle spalle. Dallo straordinario successo di Zelig ai ruoli al cinema e in televisione, fino all’ultima fatica dell’attrice spagnola, la miniserie Fosca Innocenti:continua a ricoprire ruoli di primissimo piano in televisione, ma resta anche al centro delle voci del gossip. In particolare, a far parlare è la sua situazione coniugale, il suo matrimonio con, chi è ilDa 15 annicondividono le ...