Van Aert | che numeri | 32 podi negli ultimi 34 cross

(Di sabato 7 gennaio 2023) Un'altra vittoria per Wout vannel, stavolta nel SuperPrestige di Gullegem, in Belgio. Senza l'olandese Van der Poel (che dopo le noie alla schiena si è allenato per 120 chilometri),o ...

Un'altra vittoria per Woutnel cross, stavolta nel SuperPrestige di Gullegem, in Belgio. Senza l'olandeseder Poel (che dopo le noie alla schiena si è allenato per 120 chilometri), podio tutto belga: alle spalle ...Super vittoria di Woutal Duinencross di Koksjide , una delle gare col maggior prestigio storico dell'intera stagione. Qui il belga ha centrato il suo sesto successo dell'annata, portando nel contempo il conteggio ... Ciclocross, a Zonhoven terzultimo appuntamento di Coppa del Mondo: Van Aert e van der Poel per il successo, Sweeck a caccia dell'iride Non si ferma più Wout Van Aert (Jumbo Visma) che trionfa anche a Gullegem, dove, stamane si è disputato l'Hexia Cross prova valida per il Superprestige elite. Dopo una partenza in sordina, il fuori cl ...Siamo al rush finale per la Coppa del Mondo di ciclocross 2022-2023. Ultime tre gare della stagione, che si concluderà a Besançon il prossimo 29 gennaio: il primo appuntamento del nuovo anno si terrà ...