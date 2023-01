Valtellina | scia in discesa e finisce contro un cannone sparaneve | morto 20enne

(Di sabato 7 gennaio 2023) Stavando sulle piste dellaquando inha perso illlo ed è finitoun, morendo poco dopo a causa delle lesioni gravissime riportate nell’impatto. Vittima dell’incidente un, che stava trascorrendo le vacanze dell’Epifania sulla neve. A soccorrerlo gli operatori della ski-area della Magnolta, all’Aprica. Nell’impatto il ragazzo, che risiedeva in un’altra regione, ha riportato gravissime lesioni a causa delle quali è deceduto poco dopo l’arrivo con l’elisoccorso. La Procura di Sondrio ha disposto indagini sulla dinamica del drammatico incidente per accertare anche eventuali responsabilità. (immagine d’archivio) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

