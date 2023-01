Valencia | Gattuso perde in casa con il Cadice

La Gazzetta dello Sport

Non inizia al meglio il 2023 del Valencia nella Liga, la squadra di Gattuso ha perso in casa contro il Cadice. Momentaccio per Rino. Il Valencia ha perso in casa col Cadice, che a Mestalla non passava dal 1988 e che con i 3 punti è uscito dalla zona retrocessione. Gli ospiti sbancano il Mestalla con un gol di Alcaraz. Per Rino una solo vittoria nelle ultime otto gare: "Risultato giusto, momento molto duro"