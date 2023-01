Usciva sangue Lorella Cuccarini e il restroscena su Domenica In | impensabile

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 gennaio 2023)svela retroscena sulle sue ospitate in tv. La ballerina e insegnante di Amici, su Youtube, racconta un episodio che l'ha vista protagonista. Laera aIn, in pausa pubblicitaria. Eppure, a causa di un'emergenza, è dovuta correre in bagno finendo per farsi male. "Mi scappava la pipi e con i miei tacchi 12 prendo e cado. Sbatto il mento e mi rialzo con questo mento che era aperto e ilche". Un incidente che non l'ha fermata dall'andare in onda: la conduttrice tv si è fatta subito mettere i punti dal medico presente e in men che non si dica era in studio. Da tempo laè presenza fissa del talent di Canale 5. Una avventura arrivata dopo la polemica che la coinvolse con Alberto Matano. Tra i due ...