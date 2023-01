Usa | McCarthy nuovo speaker della Camera | “Vinceremo la sfida economica contro i comunisti cinesi”

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il repubblicano Kevinè stato elettodei Rappresentanti degli Stati Uniti alla 15ma votazione.ha ottenuto 216 voti, il leader democratico Hakeem Jeffries 212 e sei rappresentanti si sono astenuti. Dopo un braccio di ferro estenuante e forti tensioni all’interno del Gop, con un gruppo di una ventina di membri del Congresso che contestavano la sua nomina,ha finalmente raggiunto il suo obiettivo, per il quale si era sempre dimostrato ottimista. L’ultima tornata di votazioni, tuttavia, è stata caratterizzata da momenti politicamente drammatici. Dopo il 14mo voto, infatti, il Gop aveva presentato una mozione per aggiornare il voto a lunedì, ma a stretto giroha trovato un’intesa con uno dei ...

