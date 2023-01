Usa | McCarthy eletto speaker della Camera dopo 15 votazioni ' Ci siamo uniti per lui' dice Trump che lo frenava

(Di sabato 7 gennaio 2023) - Molte le concessioni che ha dovuto fare alla fronda dei dissidenti ultraconservatori che avrebbero ottenuto che un singolo deputato possa chiedere il voto di sfiducia per cacciare lo

Molte le concessioni che ha dovuto fare alla fronda dei dissidenti ultraconservatori che avrebbero ottenuto che un singolo deputato possa chiedere il voto di sfiducia per cacciare lo speaker. Usa: McCarthy eletto speaker della Camera alla 15/ma votazione. Dopo l'elezione di Kevin McCarthy come nuovo speaker della Camera Usa, Donald Trump ha commentato: "Il partito repubblicano si è davvero unito la notte scorsa. E' stata una bellissima cosa da vedere.