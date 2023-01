Usa | McCarthy eletto nuovo Speaker della Camera dopo 15 votazioni

Agenzia ANSA

AGI - Il presidente, Joe Biden, si è congratulato con Kevinper la sua elezione a Speaker della Camera dei Rappresentanti esortandolo a 'governare in maniera responsabile e nell'interesse degli americani'. '...Kevindopo l'elezione a speaker della CameraDopo quindici votazioni Kevin McCarthy ce l’ha fatta: il rappresentante della California, 57 anni, nella notte americana è diventato il nuovo Speaker del Congresso americano. Il candidato della maggio ...L'equazione è molto semplice: gran parte dei milioni stanziati vengono spesi in America, per armi americane che pagano stipendi a lavoratori americani ...