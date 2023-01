Usa | la votazione infinita | l' aspirante speaker McCarthy bocciato per la 14esima volta

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ennesima bocciatura per Kevin. Il repubblicano, allaper l’elezione adella Camera si è fermato a 126 voti, due in meno della soglia necessaria. A determinare l’esito,...

Prima della conclusione della quattordicesima, l'ex leader del gruppo di ribelli Chip Roy aveva detto: 'Penso che ci siamo quasi'. Un cauto ottimismo che però non ha avuto seguito. Non è ...McCarthy è stato ancora bocciato alla dodicesima e tredicesimaconsecutiva, record negativo dal 1859. Ma ha affermato di aver fiducia nel proprio successo, considerato questione di tempo al ... Usa: McCarthy battuto anche alla decima votazione per lo speaker Ennesimo flop per Kevin McCarthy nell'elezione a speaker della Camera Usa. Alla 14esima votazione il repubblicano ha ottenuto solo 216 voti, due in meno della soglia necessaria. A determinare l'ulteri ...Dopo l’ennesimo flop nella 14ma votazione, meno di un’ora dopo, nella tornata successiva Kevin McCarthy è stato eletto speaker della Camera Usa. Lo stallo si protraeva da giorni, con il fronte dei “ri ...